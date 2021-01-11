شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء طفلة 7 سنوات من «كورونا» وخروجها من مستشفى ناصر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة مستشفى ناصر العام تمام شفاء طفلة عمرها 7 سنوات أصيبت بفيروس كورونا وخضعت للعلاج لمدة أسبوعين بعزل المستشفى حتي ثبت شفاؤها من الفيروس بعد إجراء المسحة الطبية.

وأوضحت المستشفى في بيان الاثنين، أن المستشفى به حاليًا 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بجانب متابعة، عدد من الحالات المعزولة منزليًا.

من ناحية أخرى أعلنت إدارة مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، أن حالتي اشتباه كورونا التي استقبلتهما المستشفى أمس مستقرة، وأُجريت المسحة الخاصة بهما وفي انتظار النتيجة، حيث تم حجزهما في قسم العزل.