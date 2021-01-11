شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: سلبية مسحة يسرا وخالد سليم.. ووائل الإبراشى لازال بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا والفنان خالد سليم، ظهرت أمس وكانت سلبية، موضحا أن الإعلامى وائل الإبراشى مازال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت، متمنيا له الشفاء.

وعن سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "قد يكون الفيروس مات وغير معدى ولكن بقاياه في الجهاز التنفسى وجسم الإنسان تعطى إيجابية بعض الوقت".

وأوضح أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس، مضيفا أن هناك جدول زمنى للقاحات، حيث الوزارة بدأت تعد برامج ومراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات للفرق الطبية وكبار السن والمرضى ذو الأمراض المزمنة.

وأشار، إلى أن لا يوجد جهة أو مؤسسة واحدة أو دولة واحدة تستطيع إنتاج كمية لقاحات للعدد المستهدف على مستوى العالم والمصادر ستكون متعددة.

وردا على تساؤل :"هل من أصيب بكورونا هل سيحصل على لقاح؟"، قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المصاب بالمرض يكون أجسام مضادة، ويمكن تطعيمه مرة أخرى من الناحية النظرية لكن ليس له الأولوية، وفى كل الأحوال ليس من أصيب أخذ مناعة كاملة.

وذكر أنه على مستوى المواطنين والفرق والكوادر الطبية أصبح هناك خبرة في التعامل مع الفيروس لذلك هناك أشخاص يعالجون في المنازل وسيكون هناك فرق تذهب للمرضى في منازلهم لمن حالتهم تسمح للعلاج في المنزل لأنه أصبح هناك إحساس بالاطمئنان النفسى.

ومن ناحية أخرى ذكر أن الشبورة بها بخار مياه وقد يكون محمل بأتربة أو أدخنة أو شوائب، وعندما يكون الجهاز التنفسى به مشكلات مثل الحساسية، مما يتسبب في تهيج الأغشية المخاطية، والكمامة تحمى من ذلك، لافتا إلى أن استخدام الكمامة تقلل من مخاطر استنشاق بخار الماء.