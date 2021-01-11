شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى الأمريكى يعلن عن تعبئة 15 ألفا من القوات لتأمين تنصيب بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى الأمريكى عن تعبئة 15 ألفا من القوات لتأمين تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب: جلسة التصويت على عزل دونالد ترامب قد تنعقد يوم الأربعاء.

وأضاف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب: نريد إرسال لوائح الاتهام ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ فور إقرارها.