شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسى تدعو مايك بنس للرد خلال 24 ساعة بعد تمرير مشروع قرار يدعو لعزل ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسي، إن الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب يريدون رد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال 24 ساعة من إقرار المجلس مشروع قرار عزل ترامب، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت نانسى بيلوسي، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يمثل تهديدا وشيكا لدستورنا وبلدنا وللشعب الأمريكي ويجب عزله على الفور.

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي،: دونالد ترامب حرض على تمرد مميت ضد أمريكا استهدف قلب ديمقراطيتنا، موضحة أن مجلس النواب سيصوت على مشروع القرار الذى يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب.

واستطردت نانسى بيلوسى: ندعو نائب الرئيس بنس للرد فى غضون 24 ساعة بعد تمرير مجلس النواب مشروع قرار يدعو لتنحية ترامب.