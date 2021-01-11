شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 20 ألف فريق لمتابعة العزل المنزلى لمصابى كورونا على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الحالات البسيطة من فيروس كورونا التى تحال للعزل المنزلى يتم تشخيصها بالمستشفيات، وتصرف العلاج قبل تحويلها للعزل المنزلى.

أضاف عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أنه وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية بشأن متابعة العزل المنزلى للحالات المصابة بكورونا، فيتم ضرورة متابعة كل الحالات المنزلية وتم رصد 20 ألف فريق للمتابعة على مستوى الجمهورية للحالات المتواجدة فى العزل المنزلى.

وأشار إلى أن فرق المتابعة لديها بيانات حالات العزل المنزلي ويوجد 800 سيارة قوافل علاجية تصل لكل نقطة في الجمهورية، متابعا: "مصر تمتلك فائض من الأكسجين الطبى وتعمل الوزارة على توفيره فى كل المستشفيات وهناك متابعة مستمرة للتوفر".

وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح: "نحتاج مزيد من الوقت للتأكيد على تجاوز ذروة الموجة الثانية ومن الممكن خلال أسبوع أو 10 أيام التأكد من ذلك حال ثبات الأعداد أو انخفاضها".