شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا يؤكدون حل الدولتين أساس تسوية الصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا فى بيان مشترك: حل الدولتين أساس تسوية الصراع الفلسطينى – الإسرائيلي.. «شكرى»: نتطلع للعمل مع الشركاء لتجاوز الجمود فى عملية السلام.. «لودريان»: لا سلام دون دولتين.. «الصفدى»: ندين اعتزام تل أبيب بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية.. و«ماس»: تطبيع الدول العربية مع إسرائيل شىء إيجابى، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ توافق بين القاهرة وباريس حول ترسيخ المسار السياسى للأزمة الليبية.. الرئيس يبحث مع وزير خارجية فرنسا التنسيق المنتظم تجاه القضايا الإقليمية فى شرق المتوسط والقارة الأفريقية.. ويؤكد: نتطلع لنقل خبرات وتكنولوجيا فرنسا بكل المجالات التنموية لمصر.

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