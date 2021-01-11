شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للجمهوريين بالكونجرس: الجهود الرامية إلى عزل الرئيس ترامب ستزيد من الانقسامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونجرس، أن الجهود الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ستزيد من الانقسامات، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وعرض مجلس النواب الأمريكى، مشروع القرار الخاص بإجراءات عزل ترامب وأجل جلسته إلى يوم غد الثلاثاء.