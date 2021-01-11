شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام كمية من السلع والمواد الغذائية في الشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء عن اعدام كمية من السلع والمواد الغذائية الفاسدة بالشيخ زويد لانتهاء الصلاحية.

وأشار بيان المديرية إلى قيام حملة تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفصيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وباشراف الدكتور رمضان توفيق مدير الطب الوقائى بالمديرية، والدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وتنفيذ فريق مراقبة الأغذية بادارة الشيخ زويد الصحية، بالمرور على محلات بيع السلع الغذائية والخضروات والجزارة والأسماك وأفران الخبز بالشيخ زويد، حيث تم متابعة تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية وكيفية تخزينها، ومراجعة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات.

وذكر أن الحملة أسفرت عن ضبط واعدام السلع منتهية الصلاحية، وشملت 17 علبة كيك كمارا، و30 زجاجة كولا ماكس، و7 علب بوريو، و6 علب هوهوز بالفراولة، و8 علب فريسكا، علاوة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يذكر أن فريق مراقبة الأغذية ضم كل من: محمد مصطفى سليمان، سلامة ابنيه سلامة، أيمن أحمد محسن، وعدلى سلمى عودة.

وأكد البيان أن الحملات الصحية مستمرة على المحال التجارية والأسواق ومحال بيع وتداول الأغذية في مختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.