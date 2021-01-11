شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «علوم حلوان» يفوز بالمركز الأول في معسكر توليد الأفكار الريادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان، فوز الطالبة مروه محمد أحمد، بالمستوى الثالث ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بالكلية بالمركز الاول هي وفريقها المشارك في معسكر توليد الأفكار الريادية التكنولوجية الذي أقيم أون لاين، وقدمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع E-CLUB Helwan University نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان، حيث شاركت الطالبة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم، والدكتورة منار سليم منسق البرنامج.

أوضح الدكتور عماد أبوالدهب أن الطالبة والفريق قاموا باختيار مشكلة بطالة الشباب وتحديدا الخريجين من كلية الهندسة من أقسام اتصالات، ميكانيكا، حاسبات ومعلومات، وخلق فكرة جديدة تقوم على حل مشكلة عدم التأهيل الكافي للطلاب خلال فترة الجامعة، وتعتمد الفكرة على عمل منصة تأهيلية وتجهيزات للخريجين pop platform والذي يقوم بالبحث عن المتطلبات أو المؤهلات اللازمة للقبول في فرص العمل في هذه المجالات، وإعطاء دورات تدريبية بأسعار مخفضة مقارنة بالمستوى المقدم من خلال خبراء متميزين ذو خبرة وكفاءة عالية من هذه الشركات للقضاء على مشكلة عدم التأهيل الكافي ورفع نسبة القبول عند التقدم لهذه الوظائف.

جدير بالذكر أن الفريق الطلابي يضم :

1- مروه محمد احمد كلية العلوم- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

2- محمد احمد محمد هندسة حلوان- قسم ميكانيكا باور.

3- سيد جمعه عيد هندسة حلوان- قسم حاسبات.

4- رغد سيد محمد هندسة حلوان- قسم حاسبات.

5- يوستينا صبري جرجس الفنون التطبيقية .