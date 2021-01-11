شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاثنين، المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، حيث تم الانتهاء من كل أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل الخاصة بالمسرح الملحق به، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبدالدايم إن وزارة الثقافة مستمرة في تنفيذ استراتيجية تحديث وتطوير منظومة المنشآت والمواقع الثقافية وتفعيل دورها، وأشادت بعملية تطوير المسرح والتقنيات الجديدة التي تمت إضافتها، مؤكدة أنه سيتم على الفور استئناف إقامة الأنشطة الثقافية والفنية للمسرح، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج الإبداعية المميزة والاستعداد لاستقبال فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للافلام التسجيلية والقصيرة.

من جانبه، أثنى بشارة على جهود وزارة الثقافة في مختلف ربوع مصر، مثمنا دورها في إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الأنشطة والفعاليات المقدمة في مختلف المواقع الثقافية، وأشاد بتجديد وتطوير قدرات المنشآت الثقافية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد عواض أن المسرح يتسع لـ٨٣٨ مشاهدا، وبدأت أعمال تطويره في فبراير ٢٠٢٠، وشملت تجديد منظومة التكييف المركزي، وسقف المسرح، المقاعد، وأجهزة الإضاءة والصوت، والميكانيزم، ومنظومة الدفاع المدني، وصيانة خشبة المسرح كما تم تزويده بشاشة عرض سينمائي وفيديو بروجيكتور وصيانة اللوحة الفنية الخاصة بواجهة القصر، وجاري العمل على استكمال المرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة القصر والتي تشمل باقى المبنى وملحقاته.

تضمن حفل الافتتاح عرضاً لمراحل تطوير المسرح حيث أظهر حجم الأعمال التي تم تنفيذها وصولا إلى حالته الحالية.

يذكر أن قصر ثقافة الإسماعيلية يعد احد اكبر قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ويقع على مساحة ٥ افدنه وتم انشاء المبنى على ثلث المساحة تم افتتاح الجزء الاداري عام ١٩٩٥ والمسرح عام ١٩٩٧ ولم تجرى به أعمال صيانة منذ إنشائه.