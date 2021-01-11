شكرا لقرائتكم خبر عن أدوات «صحافة الذكاء الاصطناعي» ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الـ26 بـ«إعلام القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدير مؤسسة صحافة الذكاء الإصطناعي للبحث والاسشتراف، جلسه نقاشية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي خلال المؤتمر السنوي الـ26 لكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر: «انطلاقا من دور جامعة القاهرة في مواكبة كافة التغيرات العالمية وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تفتح كلية الإعلام دائما أبوابها للخبرات الجديدة في مجال دراسات الإعلام والتقنيات التكنولوجية الحديثة، لذا بدأنا التعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، والتي لديها الخبرات في مجال الإعلام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم جلسة نقاشية متخصصة داخل المؤتمر السنوي، لإثقال مهارات الباحثين والدارسين في هذا المجال».

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالظاهر رائد صحافة الذكاء الاصطناعي ومدير المؤسسة والذي سيدير الجلسة الخاصة في المؤتمر: «أننا فخورون بالتعاون العلمي مع صرحٍ كبيرٍ ككلية الإعلام جامعة القاهرة، في تقديم جلسة متخصصة حول صحافة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العلمي السادس والعشرين، تحت عنوان «أدوات صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الإعلامي»، حيث نعرض بعضٍ من تلك الأدوات مثل: البلوك شيند نيوز- التسويق الروبوتي- تحليل البيانات الضخمة- تقنيات المحتوى الزائف».

وأضاف «عبدالظاهر»: «تحرص المؤسسة على تقديم بعض الخبراء في الجلسة العلمية الخاصة ومنهم: لوسيا دور وهي صحفية بريطانية متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدير العام للمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وديفيد ماديسون رائد تحليل البيانات في أحد الشركات العالمية الرائدة، وكذلك الدكتور عباس زنكنة الباحث المتخصص في وسائل الإعلام وتقنيات غرف الأخبار التليفزيوني، في جامعة فيرجينيا تيك، بالولايات المتحدة الأمريكية».

يذكر أن المؤتمر العلمي السنوي السادس والعشرين لكلية الإعلام يُعقد هذا العام تحت عنوان «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة»، وذلك يومي الأربعاء والخميس، الموافق 24- 25 مارس 2021.

يقام المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من أساتذة وخبراء الإعلام الأجانب.

وتأسست مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف عام 2018 كأول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات صحافة الذكاء الاصطناعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة والعلوم الإنسانية.

و تدير مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي أيضا المؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي ( GAIGI) وهو المؤشر الأول من نوعه على مستوى العالم والذي يرصد ويحلل مدى استخدام وسائل الإعلام العالمية لتقنيات صحافة الذكاء الاصطناعي في إنتاج ونشر وتسويق المحتوى الإعلامي.

كما تصدر المؤسسة أول مجلة علمية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية في مجال صحافة الذكاء الاصطناعي باسم: ” المجلة العلمية لصحافة الذكاء الاصطناعي”.و تُدير وتُشرف على المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، وهو أول وأكبر تجمع علمي عالمي رائد لكل الأكاديميين والإعلاميين والعاملين في مجال الإعلام وتقنيات الذكاء الاصطناعي، من المؤسسات التعليمية والجامعات ووسائل الإعلام.