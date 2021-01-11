شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف وئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان المجمع الصناعي ببياض العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مجمع الصناعات بمنطقة بياض العرب شرق النيل، والذي يعد واحداً من ثلاثة عشر مجمعا صناعيا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى في عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وتفقد رئيس الهيئة والمحافظ المجمع المقرر افتتاحه قريبا، والذي أقيم على مساحة 70 فدان ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة تم طرحها «بنظام الإيجار أو التمليك» لأصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث يشمل المجمع منتجات وأنشطة في القطاعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية،بجانب مكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن مبان خدمية وإدارية، وبنك،منافذ بيع ومبنى للمعارض، بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

كما زار ارئيس الهيئة والمحافظ مصنعا لإنتاج الأدوية والمقام على مساحة 10 آلاف متر، ويصدر إلى أكثر من 30 دولة ،وتفقدا مراحل وخطوط الإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة بالمصنع، واستمعا لشرح بعض تفاصيل الإنتاج والأسواق المستهدفة التي يذهب لها المنتج سواء المحلية أو التصدير والجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها وخططه المستقبلية.

وفي ختام الزيارة، عقد رئيس الهئية اجتماعا بالمقر الإداري لمنطقة بياض العرب الصناعية بحضور المحافظ والعاملين بالمنطقة، وذلك لمناقشة آليات منظومة العمل والإجراءات التنسيقية التي يتم إتباعها بين المحافظة والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار،وتفعيل التعاون والتكامل بين كافة أطراف المنظومة وجمعيات المستثمرين وغيرها.