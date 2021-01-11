شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: وصول عربات مكنسية جديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن وصول عدد من العربات المكنسية الجديدة بتكلفة تقدر ما يقرب من «5 مليون جنيه» لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، جاء ذلك خلال تفقده المعدات الجديدة صباح اليوم أمام مقر ديوان عام المحافظة وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام.

يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة والمضنية التي يقوم بها محافظ المنوفية لتطوير وتحسين خدمات النظافة بالشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم دعم المنظومة بـ(3) عربات حمولة 30 طنًا و(3) عربات حمولة 50 طنًا، وكذا (3) لوارد، مما يساعد في نقل تراكمات القمامة من المنبع مباشرة إلى المدفن الصحي بالسادات وذلك عقب الانتهاء من رفع كافة مقالب القمامة بنطاق المحافظة، مضيفاً بأنه سيتم دعم المنظومة بـ2 سيارة رش الأشجار وذلك في إطار حرصه وإهتمامه على توفير بيئة أمنة ونظيفة للمواطن المنوفي.

وأكد محافظ المنوفية إلى أنه سيجري توزيع معدات النظافة الجديدة على مراكز ومدن المحافظة للتعامل الفورى والقضاء على أية بؤر وتجمعات قمامة، كما أكد على أن منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال تفعيل وإستخدام تلك المعدات والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.