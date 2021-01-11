شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بـ5 مراكز شباب للتحقيق لإغلاقها في أوقات العمل بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررالدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين في ٥ مراكز شباب للتحقيق بسبب إغلاقهم المراكز في أوقات العمل الرسمية.

جاء ذلك بناءا على لجنة متابعة ميدانية شكلها «الصبروط»، وتضم كلا من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية وعيسى محمد مدير إدارة الشؤون الإدارية لمتابعة 15 مركز شباب بإدارتي شباب بنها وطوخ، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والنظافة والتطهير للمباني الإدارية والملاعب والانضباط في العمل .

أسفرت المتابعة عن وجود عدد من المراكز المفتوحة نظيفة ومعقمة، وتبين التزام العاملين بها وممارسة الأنشطة وهي «كفر مناقر والرملة وميت العطار والفاخورة وطحلة وكفر طحلة وأشراف دجوى وطنط الجزيرة وبرشوم الصغرى والعمار الكبرى».

في حين تبين للجنة وجود مراكز مغلقة وهي «السلام بساحل دجوي، ودجوي، وأكياد دجوي، وكفر الرجالات، وبرشوم الكبرى»، وتغيب العاملين عنها في أوقات العمل الرسميه.

وقرر«الصبروط» إحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق في غلق المراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .

مراكز شباب فى القليوبية مغلقه

مراكز شباب فى القليوبية مغلقه

مراكز شباب فى القليوبية مغلقه

مراكز شباب فى القليوبية مغلقه