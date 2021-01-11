شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز أرمنت لأعمال توسعة الخط الرئيسي لـ 12 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة أرمنت بالأقصر، برئاسة العميد عبد الله عاشور، عن قطع المياه عن مدن وقرى المركز بالكامل، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من يناير الجاري.

وأوضح المجلس أن قطع المياه نتيجة وجود أعمال التوسعه الجارية لمحطة مياه الشرب من 400 لتر بالثانية إلى 800 لتر بالثانية، وأعمال ربط الخزان الأرضي الجديد بخزان محطة أرمنت القائم.

وأكدت رئاسة مجلس المدينة أن ساعات القطع تبدأ من العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١/١٥ وحتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/١٦.

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالمواطنين وجميع الجهات الحكومية المختلفه والمستشفيات والوحدات الصحية والمخابز والمطاحن والمصانع والورش تدبير احتياجاتهم من المياة خلال فترة الانقطاع