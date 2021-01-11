شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم مطروح» يجتمع مع إدارة «الشؤون القانونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع عاطف سلامه، وكيل وزارة التعليم بمطروح، الإثنين، مع محققي إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، بحضور منال جبر، مدير الإدارة.

واستعرض سلامه مع الحضور خلال الاجتماع سبل تحقيق الجودة التعليمية والالتزام بضوابط العمل الإداري وسرعة إنجاز التحقيقات وفق اللوائح الوزارية المنظمة، مؤكدا لهم ضرورة مواصلة بذل الجهد والتحلي بالمصداقية والأمانة المهنية ومراعاة ضمائرهم، لإعطاء كل ذي حق حقوقه كاملة مع الالتزام بتطبيق كل بنود قانون الخدمة المدنية.

وأكد وكيل الوزارة لمحققي الشؤون القانونية أنهم يمثلون ميزان العدالة وصمام الأمان في المؤسسة التعليمية، في إطار تفعيل لائحة الثواب والعقاب لتحقيق منظومة محترمة يسودها الالتزام المهني والجدية والانضباط الإداري.