شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة حول الحالة الصحية لـ«عمرو موسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي للأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسي، تفاصيل تطورت الحالة الصحية له.

وقال«كامل»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن عمرو موسي، غادر مستشفي الشيخ زايد التخصصي منذ ساعات، وهو الآن متواجد في منزله، في فترة النقاهة.

وأضاف: «الأطباء وجدوا اليوم، أن حالة عمرو موسى، مستقرة بشكل كبير، وتحتاج للمتابعة فقط من المنزل، خاصة أن الاشعة أظهرت الجمعة الماضية تحسنا ملحوظا في حالته الصحية».

يذكر أن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية الأسبق، عمرو موسى، اليوم الجمعة، قد صرح، منذ 10 أيام، عن ثبوت تشخيصه بمرض كوڤيد ١٩ بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها .