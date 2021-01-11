شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ومساعد وزير الصحة يبحثان منظومة الأكسجين بمستشفيات الحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التدريب والتعليم الطبي وإدارة الحميات بوزارة الصحة بمكتبه بالديوان العام، بحضورالدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بشبين الكوم، وذلك على هامش زيارة مساعد وزير الصحة التفقدية لمستشفيات الحميات بنطاق المحافظة لمتابعة سير وانضباط العمل والخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تابع مساعد وزير الصحة منظومة إمداد واستهلاك الاكسجين الطبي، والتأكد من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وتطبيق البروتوكولات الطبية والعمل بها داخل مستشفيات الحميات وفقا لضوابط وزارة الصحة، رافقه خلال الزيارة وكيل وزارة الصحة .

واستعرض محافظ المنوفية جهود المحافظة في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس وتكاتف كافة جهود المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في هذا الاطار، وكذا المتابعة اليومية والدورية لموقف الأكسجين الطبي بالمستشفيات ودعم قطاع الصحة باسطوانات أكسجين إضافية لتغطية احتياجات المستشفيات بنطاق المحافظة، مشيدا بدور الأطقم الطبية والأجهزة التنفيذية في هذه الأزمة .

ووجه مساعد وزير الصحة الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده في أزمة كورونا، والتنسيق الدائم مع وزيرة الصحة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ومصابي كورونا.