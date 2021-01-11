شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالسويس تنقذ 3 قطط من الموت جوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية في السويس من إنقاذ 3 قطط من الموت جوعا داخل وحدة سكنية مغلقة بحي فيصل، وتم تسليم القطط للأهالي بعدما تبين وجودها بشرفة شقة مغلقه.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغا من سيدة بوجود 3 قطط حبيسه داخل الشقه بإحدى العقارات بمنطقة تعاونيات البحر الأحمر بحي فيصل.

ووجه العميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية، الدفع بعربة إطفاء مجهزة بسلم هيدروليكي، وأفادت المعاينة أن القطط قفزت من شقة صاحبتها التي تربيها إلى شقة جارهم المغلقة منذ فترة بسبب سفره.

وأمسك رجال الدفاع المدني بالقطط الثلاث في هدوء وأعادوها لمربيتها، وسط تشجيع وإعجاب الأهالي بالموقف الإنساني لإنقاذ روح الحيوانات الثلاث.