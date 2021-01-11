شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الأوقاف» وجامعة الأزهر لتدريب الأئمة والواعظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اليوم الإثنين كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وحسين المحرصاوي ،رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون بشأن برامج تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر الشريف، تتضمن عقد دورات متتابعة في مجالات: اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب، وبناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام .

كما يشمل بروتوكول التعاون تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية.

وأكد وزير الأوقاف، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات، ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد كبير من الجامعات المصرية، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات.

كما تهدف هذه البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات ،كل ذلك خدمة لديننا ووطننا .

وأكد وزير الأوقاف على أهمية أن العمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا , ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعا .

تم توقيع البروتوكول بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا صديق، ومؤمن إبراهيم ،أمين عام جامعة الأزهر، وعمداء كليات: اللغة العربية، والدعوة، وأصول الدين، والدراسات الإسلامية، والإعلام، والطب، والتربية، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات، والدكتور محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب .

بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر حول تدريب الأئمة والواعظات