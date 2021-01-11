شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر الجيت» تكثف من إجراءات لمواجهة كورونا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة النقل والجهات التابعة لها إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتعليمات الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقامت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة سوبرجيت، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، الإثنين، بأعمال تطهير وتعقيم كافة الاتوبيسات والتطهير المستمر لشبابيك التذاكر واماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

كما شددت على ارتداء الكمامة اثناء استخدام الاتوبيسات في رحلات السفر.