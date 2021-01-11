شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: اعتماد 2553 عقد تقنين لأراضي الدولة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إنه تم اعتماد 2553 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، لافتا إلى أن حصيلة التقنين بلغت 307 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ، الإثنين، 10 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة لمواطنين من مراكز «أخميم، وسوهاج، ودار السلام، وساقلتة»، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور عبدالحليم محمود، مدير الأملاك، وسيد التهامي، مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة يأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، لافتا إلى أنه جاري تجهيز 1993 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين.

واستعرض محافظ سوهاج- خلال تسليم العقود- مميزات العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة، حيث يحتوي على العديد من وسائل التأمين والعلامات المائية التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.