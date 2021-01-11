شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مسئول الدفع الإلكترونى بأوقاف البحيرة لارتكابه مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف محمود محمد الرجيلى، مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليه من مخالفات.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم إن قرار الوزير جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة، فيما نسب إلى مسئول الدفع الإلكتروني بالمديرية من مخالفات.

من ناحية أخرى وقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الإثنين، برتوكول تعاون عقد بشأن برامج تدريبية للأئمة والواعظات بجامعة الأزهر الشريف.

وأكد وزير الأوقاف، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات، ستقوم الوزارة بتوقيعها مع عدد كبير من الجامعات المصرية، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية فى مختلف المجالات والتخصصات، كما تهدف هذه البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهى قضية الدمج والتواصل المجتمعى للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى.

وتابع جمعة:"ويسهم فى التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التى وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذى يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات ، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا، والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية فى كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا ،بحكم الأخوة الإنسانية التى تجمع الناس جميعا.

