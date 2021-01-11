شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تعتمد الشعار الرسمى لزيارة بابا الفاتيكان للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، الشعار الرسمى المعتمد لزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، والمقرر لها من 5- 8 مارس المقبل.



شعار زيارة بابا الفاتيكان للعراق

وأشار البابا فرنسيس، في مقابلة مع القناة الخامسة الإيطالية أذيعت مساء أمس، إلى إنه غير متأكد مما إذا كان سيمضي قدما في زيارته للعراق في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الزيارة إن تمت ستكون الأولى لأحد بابوات الفاتيكان للعراق.

وتحدث البابا في جانب من المقابلة عن كيف غيرت الجائحة حياته وكيف اضطر لإلغاء زيارات كانت مقررة العام الماضي، قائلا: "نعم، اضررت لإلغاء زيارات... لأنه لا يمكنني أن أكون السبب في تجمعات الناس، أليس كذلك؟، والآن لا أعرف ما إذا كانت زيارتي للعراق ستتم. الحياة تغيرت".

ومن المقرر أن يزور البابا خلال جولته بالعراق من الخامس إلى الثامن من مارس العاصمة بغداد إضافة إلى أور وأربيل والموصل وقرة قوش في سهل نينوى. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في تغريدة على تويتر عندما أعلنت الزيارة الشهر الماضي إنها "ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف"، ومن المتوقع أن يتلقى البابا (84 عاما) تطعيما ضد كوفيد-19 هذا الأسبوع.