شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتابع أسطول أتوبيسات نقل الركاب للخدمات الأرضية فى مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى ، اليوم الثلاثاء ، مهبط مطار القاهرة الدولى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، و قيادات وزارة الطيران المدنى وكان فى إستقبالهم الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية حيث تفقد الدفعة الجديدة من أتوبيسات نقل الركاب بالمهبط والبالغ عددها 7 اتوبيسات فى ظل خطة تحديث وتطوير معدات الشركة، واطمأن علي الإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة وشدد على ضرورة الإلتزام بها للحفاظ على سلامة وصحة العاملين .

ثم أعقب ذلك جولة تفقدية لوزير الطيران المدني داخل هنجر 7000 التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وكان فى إستقباله المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية و ذلك لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدي الطائرات من طراز بوينج B777-200 لضمها لأسطول الشحن الجوي وتابع التطورات والإضافات والتحديثات الفنية والتقنية التى تم إجراءها على الطائرة لرفع كفاءتها التشغيلية والفنية مرة أخرى لإعادة تشغيلها في نشاط الشحن .

كما تفقد وزير الطيران المدنى مجمع ورش عمرة المحركات، الذى يعد من أكبر مجمعات عمرة محركات الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط و تابع انتظام سير العمل وأعمال صيانة المحركات والخدمات الفنية التى تقدم للعملاء من شركات الطيران المختلفة.

وخلال جولته وجه وزير الطيران، بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.