شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 16 مخالفة ارتداء كمامة وغلق مقاهى تقدم الشيشة خلال حملة بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت الأجهزة التنفيذية لحى المعادى برئاسة المهندس عادل عبد الظاهر، رئيس الحى بالتنسيق مع قسم المعادى وشرطة المرافق، حملة على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية والسناتر التعليمية المخالفة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية والالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.

وشملت الحملة متابعة لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات الى جانب حظر تقديم الشيشة ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة حيث تم رفع إشغالات شارع مكة و شارع السنتر التجارى بزهراء المعادى وتم التحفظ على 9 شيشة و14 كرس، كما تم رفع إشغالات وغلق ورشة بشارع مكة.

وفى ضوء استمرار القضاء على المخالفات والإشغالات فقد تم تنفيذ حملة لرفع وإزالة الإشغالات وإيقاف أعمال مخالفة بـ 49 تقسيم شمال سيناء بزهراء المعادى، ورفع عربة لبيع الشاي بشارع 105، وتم تحرير 16 مخالفة عدم ارتداء كمامة، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحى، كما تم متابعة أعمال النظافة اليومية بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بشارع زهراء المعادى الرئيسى.

وفى السياق تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة بأحياء المنطقة الجنوبية واستمرار التواجد الميدانى لرؤساء الاحياء بشأن متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء واللجنة المخصصة لإدارة أزمة كورونا ومدى التزام المواطنين بتنفيذها حيث شددت على ضرورة متابعة مدى التزام المواطنين وأيضا مدى الانضباط بالشوارع والميادين والتعامل بكل حزم وبقوة القانون مع المخالفين وعدم السماح بأى تجاوز بنطاق المنطقة الجنوبية.