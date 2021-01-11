شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن وفرنسا يغادران القاهرة بعد المشاركة فى الاجتماع الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الأثنين، وزيرا الخارجية الأردنى والفرنسى، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدًا شاركا خلالها فى اجتماع وزارى رباعى يضم أيضًا وزير خارجية ألمانيا وبحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أنه تم إنهاء إجراءات سفر كلا من وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، وأيمن الصفدى وزير الخارجية الأردنى من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى وداعهم مسؤولين من الخارجية.

واستقبل السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح اليوم الأثنين، بقصر التحرير كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزيرى خارجية فرنسا وألمانيا.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى، أن التعاون مع فرنسا والمانيا وثيق ومستمر، مشيرا لقيام مصر بإصلاحات فى المجال الاقتصادى ساهمت فيها الشركات الفرنسية والألمانية ودعمت هذه الجهود، مؤكدا أن مصر تعمل بكل جهد للارتقاء فى مجالات حقوق الإنسان وستصدر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى إطار حرص مصر فى الاستمرار نحو الإصلاح وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأكد شكرى، فى مؤتمر صحفى مع المجموعة الرباعية، على أن دور دولة المؤسسات من برلمان ومجلس شيوخ يعد تحركا هاما لتلبية احتياجات الشعب المصرى، مشيرا إلى التزام مصر القاطع للوفاء بالتزاماتها وخاصة فى مجال تحسين توجيه موضوعى لتحقيق الهف وليس الاعتماد على معلومات مغرضة محذرا من تحركات تستهدف مصر سياسيا.