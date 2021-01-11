تعرف على آليات عمل برنامج مودة بوزارة التضامن لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج "مودة " للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، بعد تدشين المنصة الإلكترونية للمشروع لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بشكل تكاملى بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يُساهِم فى خفض معدلات الطلاق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن أهم آليات عمل البرنامج لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج:-

تنفيذ كافة التدريبات المباشرة استناداً إلى المحتوى العلمى المطور، الذى تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ويتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية للزواج "اجتماعى ونفسى، صحى، شرعى".

تنفيذ الدليل التدريبى داخل 8 جامعات حكومية، حيث ضم ثلاث جامعات إضافية للبدء فى تنفيذ تدريبات مودة بين طلابها، ونفذت ورش عمل لتدريب المدربين استهدفت 90 عضواً بهيئة التدريس بكل من جامعات "السويس، وأسيوط، وجنوب الوادى".

2 مليون و700 ألف ترددوا على المنصة الإلكترونية لمودة حصل 168 ألف منهم علي شهادة إتمام التدريب خلال عام 2020.

تنفيذ 3 تدريبات لمعسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك تنفيذ 7 تدريبات بمحافظات "القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد"، استفاد منها حوالى "5 آلاف مجند".

تم إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب مكلفات الخدمة العامة وتنفيذ 100 تدريب لـ 5,624 مكلفة خدمة عامة على مستوى 19 محافظة.

تنفيذ 4 تدريبات بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتدريب 143 من الفتيات العاملات بالمصانع على مستوى ثلاث محافظات؛ القاهرة، والفيوم، وبني سويف.

إطلاق مُبادرة جديدة لتدريب الفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن / أزواجهن بالتعاون مع نادي الروتاري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تنفيذ 5 ورش عمل للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الذين يتم علاجهم من قِبَل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وزوجاتهم بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعى.