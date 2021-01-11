شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ مشروع الصرف الصحى بشارع العمدة ببولاق الدكرور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، مشروع الصرف الصحى بشارع العمدة بحى بولاق الدكرور، بحضور المهندس عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور، حيث وجهت بتذليل كافة المعوقات والإسراع من الانتهاء من المشروع حتى تتحقق الاستفادة القصوى للمواطنين وذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلات الصرف الصحى وخفض الضغط على الشبكة الحالية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما تفقدت نائب المحافظ المرحلة الأخيرة من مساكن عشش السودان بحى الدقى، وتابعت عمل شركات المرافق لسرعة الانتهاء من المشروع، ويرافقها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، ضمن مشروع تطوير العشوائيات، بمنطقة عشش السودان وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كانت جامعة القاهرة نظمت قافلة تنموية بمنطقة "عشش السودان" قدمت من خلالها خدماتها فى مختلف التخصصات فى إطار المساهمة الفعالة للجامعة فى مشروع تطوير متكامل للمنطقة، حيث تحرص الجامعة من خلال مركز الدعم النفسى وبناء الذات بالجامعة على تقديم خدمات الدعم النفسى لأهالى المنطقة.

وفى السياق كانت أجهزة محافظة الجيزة، انتهت من احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى الخاص بمساكن عشش السودان بحى الدقى فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحل أى مشكلات بمنطقة العشش ورفع كفاءة الصرف الصحى والمتابعة الميدانية الأعمال، وذلك استجابة لما نشره الخليج 365، حيث رصد ”الخليج 365” غرق مساكن السودان بحى الدقى فى الصرف الصحى، حيث زار الخليج 365، سكان المنطقة بعد افتتاح المرحلة الثانية، لنكتشف غرقها فى الإهمال، على الرغم من احتفال الدولة بما تم إنجازه فى ملف تطوير العشوائيات.