شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع المتوسط اليومى لمعدل الشفاء من كورونا بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا في القاهرة، لبحص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية وفنية ورياضية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..

وزيرة الصحة: ارتفاع المتوسط اليومى لمعدل الشفاء من كورونا بنسبة 5%

ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل والوقوف على توافر الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، وذلك بمشاركة وكلاء الوزارة ومديرى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد والبالغ عددها 363 مستشفى على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

الصحة تنشر خطين ساخنين لتوفير الدعم النفسى للمصابين بفيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أرقام الخطوط الساخنة لأمانه الصحة النفسية للتواصل مع المصابين بكورونا ممن يحتاجون للدعم النفسى أو غيرهم من مرضى المشاكل النفسية.

انخفاض أعداد مصابى كورونا.. وزيرة الصحة بمؤتمر صحفى: لا توجد أزمة أكسجين.. نتوقع توريد لقاحات كورونا نهاية الشهر الجارى.. فرق العزل تجوب المحافظات.. هالة زايد: أطالب المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل الدولة المصرية شهدت تراجعا كبيرا في الأعداد، بعد أن كنا نسجل في السابق ما يقرب من 1500 إصابة، منذ الثلاث أيام السابقة الدولة المصرية تسجل في حدود 900 حالة يوميا.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية تشهد مزيدا من التحسن في الخدمات الطبية، ولا يوجد أي مشكلة تخص أزمة الأكسجين، وتم زيادة الإنتاج لأكثر من 50% لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات.

الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا متابعة موضوعات التعاون الثنائى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجان إيف لودريان، وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكذلك السفير الفرنسى بالقاهرة.

إصابة أمير مرتضى منصور بفيروس كورونا

أجري أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وأثبتت إصابته بكورونا، وقام بإجراء مسحة طبية جديدة ليتأكد من الإصابة بالفيروس حيث يخضع الآن للعزل المنزلي.

شبكة CNN : مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في 2021

نشر موقع (CNN Travel) تقريرا مصورا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد، والتي بلغ عددها 21 مقصدا من بينها مصر، حيث جاءت مصر في المرتبة الخامسة بعد انتركاتيكا (قارة القطب الجنوبي) وكندا وديزني ودبي، وهو ما يؤكد على الثقة والتميز التي يحظى بها المقصد المصري.. كما نشر موقع (CNN العربية) فيديو قصير عن هذه الوجهات السياحية.

سامح شكرى: الرئيس السيسي اجتمع بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا

كشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا صباح اليوم.

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك: حل الدولتين أساس تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اجتمع وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في القاهرة اليوم لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.

وزير خارجية الأردن يدين اعتزام إسرائيل بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية

انتقد وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدى، ما اعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية من عزمها بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، موضحا أن ذلك يقوض كافة جهدو التوصل لحل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين.

وزير خارجية فرنسا يشيد بانفتاح إسرائيل على دول عربية.. ويؤكد: لا سلام دون دولتين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان الف لودريان إن الدينامكية الاخيرة في علاقات اسرائيل مع عدد من الدول العربية شيء ايجابي، مؤكدا أن السلام في المنطقة يكون عبر عملية سلمية بإقامة دولتين في اطار تعايش مشترك، مشيرا إلي أن المجموعة الاوروبية العربية تهدف من خلال اجتماعاتها استئناف الحوار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومواكبة الحوار مع الشركاء الاقليميين والدوليين منهم الولايات المتحدة.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدوري حتي الأسبوع الـ14

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حتى الجولة الرابعة عشرة، دون الحصول على الموافقة الأمنية على مواعيد هذه المباريات.

تفاصيل مشروع مدينة "ذا لاين" السعودية .. إنفو جراف

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى عن مشروع "ذا لاين" فى نيوم، لتكون مدينة مليونية مستقبلية، بطول 170 كيلو متر، وتهدف للحفاظ على البيئة بنسبة 95%، حيث ستكون صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات، وسيوفر المشروع 380 ألف فرصة عمل.

رومانو: وضع صلاح هادئ فى ليفربول .. والنادى لم يتلق عروضا لرحيله

كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير أن وضع الدولى المصري محمد صلاح داخل فريق ليفربول الإنجليزي هادئ، ولم تتلق إدارة الريدز أية عروض لرحيل الفرعون خلال الوقت الحالى.

10 معلومات مهمة عن الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" المنضمة حديثا للقوات البحرية

انضمت الفرقاطة الشبحية "بورسعيد" من طراز (جوويند) للقوات البحرية.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا فى بيان مشترك من القاهرة: حل الدولتين أساس تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.. إدانة للاستيطان.. تطلع للعمل مع إدارة بايدن.. واستئناف المباحثات فى جولة مقبلة فى باريس

شدد وزراء خارجية كلاً من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا علي أن حل الدولتين هو أساس تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مؤكدين خلال اجتماعهم الذى استضافته القاهرة اليوم الأثنين، أن هناك تقدم في محاولات استئناف مفاوضات السلام.

مؤمن زكريا عن سر تتويج الأهلى ببطولة أفريقيا: مؤمن زكريا

تفاعل مؤمن زكريا جناح الأهلى، ومحمد هانى ظهير أيمن النادى، مع السؤال الذى طرحه الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر "تويتر" عن سر تتويج المارد الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا، وحصد النجمة التاسعة فى مسيرته، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف فى المباراة النهائية، التى أقيمت مساء 27 نوفمبر الماضى، باستاد القاهرة الدولى.

"مش هتبطل ضحك".. حوار كوميدى بين أجايى وسعد سمير بمنزل مدافع الأهلى.. فيديو

دار حوار كوميدى بين النيجيرى جونيور أجايى لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، وسعد سمير مدافع الفريق، خلال تواجدهما فى منزل الأخير، ونشر سعد سمير عبر ستورى صفحته الرسمية على إنستجرام مقطع فيديو للحوار الكوميدى الذى دار بينهما، وجاء نصه كالتالى..

حبس منار سامى فتاة التيك توك سنة مع الشغل بتهمة خيانة الأمانة

قضت محكمة جنح كفر شكر ، بحبس منار سامي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التيك توك"، سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه فى قضية اتهامها بـ"خيانة الأمانة"، فى مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية.

فرسان صاحبة الجلالة يناضلون لزيادة الرواتب والمعاشات والارتقاء بالمهنة.. الجماعة الصحفية تسعى لتجمع نقابى بحضور شيوخ المهنة لبحث أوضاعها بعد التغييرات الاقتصادية.. وبرلمانيون :الدخل لا يتكافأ مع رحلة العطاء

أكد عدد من رموز الجماعة الصحفية، أن رواتب الصحفيين ومعاشاتهم تحتاج لإعادة النظر وتحسين الأوضاع بها خلال الفترة القادمة وإيجاد آلية ضامنة لرعاية طبية جيدة، وهو ما يستلزم توحد الإرادة الصحفية وبحث الجهات المعنية آليات توفير ذلك والعمل عليه الفترة القادمة بما يضمن حياة معيشية أفضل للصحفى ورعاية طبية متكافئة .