شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة الدولى: 10 منتخبات لكرة اليد تصل غدا للمشاركة بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل مطار القاهرة الدولى غدا الثلاثاء، 10 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتى تنطلق الأربعاء وحتى 31 يناير الجارى، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

قالت مصادر بالمطار، إنه من المنتظر وصول بعثة منتخب تشيلى وعددهم 23 راكبا، ومنتخب كوريا وعددهم 23 راكبا، كما يصل منتخب الجزائر وعددهم 30 راكبا، كما يصل كلا من منتخب فرنسا وعددهم 33 راكبا، ومنتخب النمسا وعددهم 28 راكبا، ومنتخب المانيا وعددهم 34 راكبا، ومنتخب الدنمارك وعددهم 31، وكذلك السويد وعددهم 29 راكبا، والنرويج وعددهم 33 راكبا، وتونس وعددهم 31 راكبا، كما يصل 44 راكبا من الشخصيات والوفود المشاركة فى البطولة، ويتولى فريق من العلاقات العامة بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، انهاء إجراءات وصول كافة المنتخبات والشخصيات المشاركة بالبطولة وحتى خروجها من المطار.

وأضافت المصادر تم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة فى البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولى فريق من الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتأكد من خلوهم من أى عدوي.

وتابعت المصادر فور انتهاء إجراءاتهم تتولى سلطات المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة فى البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.