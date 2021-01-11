​وزير خارجية فرنسا يغادر القاهرة بعد المشاركة في الاجتماع الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، بعد زيارة رسمية للبلاد، التقى خلالها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أجرى محادثات مع نظرائه المصري والأردني والالماني بشأن عملية السلام.

وقالت مصادر بالمطار إنه تم إنهاء إجراءات سفر الوزير الفرنسي والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار، وكان في وداعهم عدد من المسئولين، وأعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة.

وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرئيس السيسي، حرص على لقاء وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا في إطار الحرص الذي يوليه لدفع جهود العملية السلمية، والتوصل لحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية من شأنه أن يطلق فرص كاملة أمام شعوب المنطقة، للاستفادة من السلام والاستقرار والارتقاء بالشعوب وتحقيق آمالها.