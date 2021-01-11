شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 حالات بكورونا في القليوبية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر بمديرية الصحة وفاة 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعزل قها ومستشفى شبين القناطر التي سجلت «اليوم» وفاه حالتين أحدهما سيدة تبلغ من العمر 45 عاما والثانية عجوزعمره 67عاما

أضاف المصدر أن عزل قها سجلت خلال ال24 ساعة المنقضية وفاة 6 حالات متأثرين بمضاعفات كورونا بينهم سيدتان وعامل مشيرا ان المتوفين من مركزى طوخ وبنها

في وقت سابق أعلنت مستشفي بنها التعليمي وفاة هاني العطا فني التمريض بالمستشفي متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد 19حيث يعد الشهيد الثالث من المستشفي الذي توفا متأثرا بكورونا

فيما كشفت المستشفي والمخصصة لعزل مرضي فيروس كورونا المستجد في بيان لها على صفحة المستشفي الرسمية في الفيس بوك تناقص أعداد المترددين على قسم فرز الإصابة بالكورونا بإستقبال المستشفي خلال اليومين الماضيين وقال البيان الرجاء الحذر وان شاء الله تنكسر الموجه وشددت الدكتورة امنية خليفة مدير المستشفي على ضرورة الحذر هذه الفترة بشدة