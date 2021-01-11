شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تجتمع مع لجنة شباب الصحة لتفعيل «قول فكرتك ..تنفع محافظتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ بعقد اجتماع لجنة الصحة وذلك بمكتبة مصر العامة كأولى اجتماعات اللجان الاستشارية المشكلة من شباب المحافظة في إطار مبادرة حنكمل بعض (قول فكرتك – تنفع محافظتك ) لتقديم افكار مبتكرة ونقل نبض الشارع لاستكمال منظومة التطوير والتنمية في مختلف المجالات بالمحافظة بحضور النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من الشباب، للإستماع عن قرب للشباب وأفكارهم ومقترحاتهم والخروج بتوصيات تساهم في النهوض بقطاع الصحة والارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.

وأشادت نائب المحافظ بفكر ووعى وتميز ابناء مطروح وحرصهم على النهوض بمحافظتهم في مختلف المجالات.

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية تفعيل عمل تلك اللجان والوصول لنبض الشارع لحصر المشكلات ووضع مقترحات وألية لمعالجتها من خلال منظومة عمل متكاملة من تنفيذين وشعبيين وشباب