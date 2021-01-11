شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي المذيعة ميرفت المليجي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ميرفت المليجي، المذيعة بالقناة الأولى المصرية، تعافيها من فيروس كورونا.

وقالت «المليجي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن نتيجة المسحة أظهرت سلبية الاصابة، وانها سوف تعود للعمل خلال الايام المقبلة، وكانت المليجي اصيبت الاسبوع الماضي بفيرس كورونا وقامت بعزل نفسها في المنزل .

يذكر أن ميرفت المليجي كانت مقدمة نشرات في قطاع الأخبار وقدمت برنامج «همزة وصل» على قناة النيل للأخبار، وعدد من البرامج بقطاع الأخبار، وانتقلت مؤخرًا إلى القناة الأولى ضمن خطة التطوير التي شهدتها القناة مؤخرًا.