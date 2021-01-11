شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية بالمحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل تكثيف الأنشطة الفكرية والإبداعية في المحافظة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبدالدايم، إن نشاط الثقافة في مختلف أرجاء مصر يعمل على نشر التنوير وترسيخ الهوية، مشيرة إلى أن الدور الهام للابداع في تطوير المجتمع وبناء الإنسان، وأضافت أنه خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الأساليب الفاعلة لنشر التنوير وتحقيق مبدأ العدالة الثقافة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية لاكتشاف الموهوبين، والنابغين من أبناء المحافظة، في كافة المجالات الفنية والأدبية، إضافة إلى استغلال الحدائق والمساحات المفتوحة المتاحة في مختلف قري ومدن المحافظة، لتقديم فعاليات ابداعية متنوعة من خلال مشروع المسارح المتنقلة الذي تطلقه وزارة الثقافة في الفترة المقبلة، وتوجهت بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعم الأنشطة الابداعية بالمحافظة.

من جانبه ثمن محافظ الإسماعيلية، جهود الثقافة في المحافظة، مؤكدا على مساندة الحركة الفكرية والفنية، إيمانا بدور القوة الناعمة في تحقيق التنمية الشاملة.