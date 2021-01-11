شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات شعرية بـ«ثقافة القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ونظم نادي الأدب، الأثنين، ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية بحضور شعراء وضيوف النادي، أدراتها الشاعرة منى الغريب، بدأت بقصيدة «أقدار الحب» لمحمد جودة، وقصيدة «السكوت علامة الوجع» لولاء عدنان، ثم قصيدة «وجع الغربة» ليامنة رفعت، وقصيدة «حمام بلون النهار» لسليمان خطاب، وختاما قصيدة «بخاف من بكرة» للشاعر خالد الطيب.

من جهة أخرى عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية شعرية أدارها الشاعر بهجت الدقميري، بحضور أعضاء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة «أنت المدينة» لوائل نصر الدين، وقصيدة «مش عايز اخش النار» لوائل ساليم، وذلك بحضور أعضاء نادي الأدب بقصر ثقافة بنها الروائي أحمد عامر، والشاعر ماجد الهدهد.

كما نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة، أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد زغلول، بدأت بقصيدة «حنين ميت» لمحمد عبيد.