شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفيات أبوحماد والقرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين بجولة ميدانية تفقد خلالها مستشفيات أبوحماد، والقرين المركزية، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.

قام وكيل الوزارة الصحة بالتأكد من الإجراءات المتبعة بالمستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وعمل اللجان المكلفة بمتابعة ومراقبة عدادات الأكسجين، ونسب المحددة للمرضي داخل الأقسام الطبية الحرجة والعزل، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، بأقسام الإستقبال والطوارئ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما حرص وكيل الوزارة على الإستماع إلى المرضي بقسم الكلي الصناعي بالقرين، والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتم التأكد من الإلتزام بخطوط السير، وفصل مرضي الأمراض التنفسية، عن مرضي التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوي، وأكد على ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، كما أكد على أهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذي أقرته وزارة الصحة المصرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».

وتفقد «مسعود» أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تتم في المستشفيات، بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة أبوحماد والقرين، وناقش معهم إستكمال شبكة الغازات داخل الدور الثالث بقسم النساء والتوليد والمناظير بأبوحماد، وتوفير مصعد كهربائي بالتعاون مع المجتمع المدني، وأيضاً تابع إنشاء المبني الجديد بمستشفي القرين المركزي، ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات، لتجهيز المبني ونقل الخدمات الطبية به فور الإنتهاء منها، وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمركز ومدينة القرين، كما قدم مسعود الشكر للسادة النواب على دعمهم لمستشفيات أبوحماد والقرين، مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير الخدمات الطبية بالمحافظة.