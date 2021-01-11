شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بالمحافظات.. وقوائم انتظار بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة «قرية منشية القناطر»، وبورسعيد «حي الزهور»، والبحر الأحمر«الغردقة»، والغربية «المحلة»، والمنوفية «مدينة الشهداء»، والشرقية «السماكين مركز الحسينية»، وبني سويف «قرية الحرجة» ودمياط «أبوراشد»، والإسماعيلية «التل الكبير»، وجنوب سيناء «الوادى بطور سيناء».

بدأت بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وحدة التدريب المتنقلة التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح سعيد عبدالراضي، مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ10 متدربات، وهناك 60 في قائمة الانتظار للدورات المقبلة، فضلا عن اكتمال عدد المتدربين على بمهنتي السباكة والكهرباء.

وقال: إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد أصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

بدء التدريب علي الوحدات المتنقلة بالمحافظات .. وقوائم انتظار بالبحر الأحمر