شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تستحدث تقسيمات جديدة بهيكلها الجديد (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والأثار لتنمية الموارد البشرية، اليوم الإثنين، أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، قد تضمن استحداث وتطوير بعض التقسيمات التنظيمية الجديدة، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادرة في هذا الشأن، من بينها الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

كما أشار إلى أن الهيكل قد تضمن بعض التقسيمات التنظيمية المستحدثة، لأول مرة، في ضوء دمج وزارتي السياحة والآثار، من بينها الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين.

ويُعد تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري الحكومي، لإكتسابه مزيداً من المرونة والسرعة في تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل.