شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يشكر النائب العام لقراره بالطعن على براءة المتهمين بقضية «سيدة الكرم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام، لقراره بالطعن على الحكم ببراءة المتهمين في واقعة هتك عرض«سيدة الكرم».

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وتقديرها لهذا القرار، مثمنة جهود النيابة العامة الحثيثة لحماية حقوق المرأة وسعيها لتحقيق العدالة وموجبات القانون.

يذكر أن المجلس سبق وأعلن أنه على أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيده الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة .