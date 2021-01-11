شكرا لقرائتكم خبر عن «ماونتن فيو» تحقق مبيعات تفوق 10 مليارات جنيه لتتخطى توقعات عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاع الاقتصاد المصري أن يحافظ على تماسكه خلال عام 2020 بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي، وتعد شركة «ماونتن فيو» من أبرز الشركات العقارية التي استطاعت مواجهة أزمة كورونا عن طريق تطبيق بروتوكولات لنشر السعادة بين الموظفين.

بالرغم من العقبات التي واجهها العالم هذا العام، قامت ماونتن فيو بإنجاز وتسليم عدد 1،130 وحدة في كافة مشروعاتها، مما أدي إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ في معدل مبيعاتها خلال عام ٢٠٢٠ بقيمه تتخطى 10 مليار جنيه.

كشف المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، أن إدارة الشركة لم تتعامل مع وباء كورونا كأزمة تشكل خطر، بل تم تعديل الاستراتيجية والنظر إلى الأزمة بشكل إيجابي واعتبارها فرصة جديدة. لذا فقد حققت «ماونتن فيو» على مدار هذا العام نجاح كبير، تمثل في زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في عمليات البناء لتزيد بنسبة 140% عن النسبة المتوقعة من قبل الإدارة.

وأضاف «سليمان» أن معدل تنفيذ المشروعات في ماونتن فيو ارتفع بنسبة كبيرة، لافتا إلى أن الشركة اتجهت إلى التسويق الرقمي virtual sales كخطة بديلة في بداية أزمة كورونا، وفترات الحظر من أجل تسهيل عملية المبيعات والتواصل مع عملاء «ماونتن فيو»، وكانت أحد الأساليب الجديدة والمبتكرة هو دعم فريق المبيعات بأدوات رقمية مثل مكالمات zoom وغيرها من اجل استكمال عملهم والتواصل مع العملاء في أمان كامل.

وأشار أيضا «سليمان» إلى أن «ماونتن فيو» دشنت عدة مشروعات خلال العام 2020، في مقدمتها مشروع «رأس الحكمة»Crete Islands والذي يعد المشروع الوحيد في منطقة رأس الحكمة الذي يتمتع بخدمات متكاملة في قطاعات التجزئة والترفيه والرعاية الصحية، حيث يتوافر فيه السوبر ماركت والمطاعم والكافيهات إلى جانب العيادات الصحية ومحطة وقود، لافتا إلى اطلاق الشركة أيضا ل مشروع «بولاريس»، والذي يعتبر أول المشروعات التجارية والإدارية للشركة، في شهر نوفمبر الماضي باستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه.

وقامت الشركة أيضا بتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 450 مليون جنيه مصري في جميع المشروعات القائمة خلال شهر أبريل 2020 لتسجل بذلك رقم قياسي جديد هو الأعلى في تاريخها.

كما حققت الشركة مبيعات بقيمة مليار جنيه مصري عقب طرح مشروع MV Park، The Lake في شهر مايو فقط، والتي كانت استثمرت فيه بقيمة 4 مليار جنية مصري.

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»، أن الشركة كانت حريصة على أداء دورها المجتمعي خلال العام الذي شهد ظروفاً صعبة على كافة المستويات، عن طريق مشاركة «ماونتن فيو» في توفير مستلزمات طبية ووقائية لحماية الجيش الأبيض من العدوى في مستشفيات الحجر الصحي والحميات.

شدد «سليمان» على رؤية الشركة في التعامل مع العاملين فيها، باعتبارهم جزء من رأسمالها البشري، وحرصها على دفع جميع مرتبات العاملين بالشركة، خلال فترات الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى مكافأة مالية في شهر رمضان المبارك، فضلا عن مشاركتها في المبادرات المجتمعية لدعم العمالة اليومية المتضررة من أزمة كورونا، موضحا أن كل شركات القطاع العقاري هي شريك اساسي في التنمية العمرانية في مصر، لتحقيق الرؤية الطموحة التي تتبناها الدولة في خطة مصر 2030.

الجدير بالذكر أن شركة «ماونتن فيو» تحرص دائماً على دعم وتنمية مهارات الأطفال من سن 8 وحتى 16 سنة، تعد مبادرة «ماونتن فيو» الأولى من نوعها لتطوير مهارات وتنمية الأطفال، وذلك في عدد من مشروعاتها العقارية، إذ تضم البرامج ورشًا لتعليم أساسيات العمل وطرق وأساليب تنفيذ مشروعك الخاص، وأيضًا التعرف على سوق العمل، كما اتجهت «ماونتن فيو» لإطلاق برنامج توعية ثقافية يهدف إلى التعرف على أهم المعالم المصرية، والعادات المختلفة، ومعرفه التاريخ والحضارة المصرية القديمة وذلك في جميع المحافظات المصرية.

ماونتن فيو

ماونتن فيو

ماونتن فيو

ماونتن فيو