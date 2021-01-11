شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للسينما ينظم ورشة مجانية لتعلم فن الديكور السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقيم المركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، ورشة لتعلم الديكور السينمائي، بمركز الثقافة السينمائية إشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى مدير عام المركز، مجانا للهواة وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 يناير.

تقام الورشة تحت إشراف مهندس الديكور شادى العنانى، وذلك في مقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف- القاهرة الساعة 6 مساءاً