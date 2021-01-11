شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ونائب رئيس تنمية التجارة الداخلية يبحثان أسباب تأخر تنفيذ كارفور بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، وممثلين عن شركة العروبة مصر للتطوير العمراني، وذلك لبحث ومناقشة أسباب تأخر الشركة المنفذة في تنفيذ مشروع إقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة «كارفور» بأرض العصلوجي بمدينة الزقازيق .

أستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة قام بإنهاء كافة الإجراءات وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة، وذلك لتشجيع الإستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تباطؤ أو تقاعس في مراحل تنفيذ المشروع والإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الإقتصاد القومي، بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، لافتاً إلى أن المشروع سيساهم في إحداث نقله نوعية وحضارية بالمحافظة، ويأتي تزامناً مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير العواصم والمدن الكبرى في محافظات الجمهورية، حيث من المقرر إنشاء أحياء جديدة داخل مراكز الزقازيق ومنيا القمح وبلبيس، لإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات عليها ينقل إليها سكان المناطق العشوائية والمتهالكة ،على غرار مشروعي الأسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية .

ومن جانبه قدم العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، الشكر لمحافظ الشرقية ،وللجهاز التنفيذ على الجهد المبذول في الإنتهاء من تجهيز الموقع وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة لتنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أنه سيتم البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع مطلع الأسبوع القادم، وتحقيق الحلم لإقامة منطقة تجارية وسكنية متكاملة تمثل نقله نوعية وحضارية لأهالي المدينة.