شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس «المقاولون العرب» يتفقد العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى بتنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد العصار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بزيارة إلى دولة تنزانيا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية والذي ينفذه تحالف المقاولون العرب والسويدى الكتريك.

وقال العصار، أنه تم متابعة كافة مكونات المشروع ونسب التنفيذ وسير العمل وذلك بعد أن تم تحويل مجرى نهر روفيجي شهر نوفمبر الماضى في احتفالية حضرها رئيس الوزراء التنزانى والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووفد مصرى كبير.

حضر الزيارة المهندسين حسام الدين الريفى وأسامة مصطفى عضوا مجلس الإدارة، والمهندس محمد حسن نائب مدير المشروع والمهندس محمود سالم مدير الدعم الفنى والمهندسة هبة أبوالعلا نائب مدير إدارة الكبارى والإنشاءات.