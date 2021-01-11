شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 32 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء عدد 32 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بالمحافظة إلى خلو المحافظة من حالات الاصابة، واستقرار عددها منذ الأمس على 257 حالة.. بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1315 حالة، وعدد الوفيات 75 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار البيان إلى حجز 18 حالة للعلاج بالمستشفيات و114 حالة تحت العزل المنزلى .