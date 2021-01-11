شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة CNN : مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع (CNN Travel) تقريرا مصورا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد، والتي بلغ عددها 21 مقصدا من بينها مصر، حيث جاءت مصر في المرتبة الخامسة بعد انتركاتيكا (قارة القطب الجنوبي) وكندا وديزني ودبي، وهو ما يؤكد على الثقة والتميز التي يحظى بها المقصد المصري.. كما نشر موقع (CNN العربية) فيديو قصير عن هذه الوجهات السياحية.

وأشار التقرير إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم في ظل أزمة جائحة كورونا جعلت من السفر خيارا ليس بالسهل، إلا أن هذه الظروف سوف تنتهي، وستعود السياحة هذا العام، منوها بأن مصر تمتلك آثارا عظيمة وفريدة.

كما تحدث التقرير عن المتحف المصري الكبير ومساحته الضخمة وتصميمه المعماري، واصفا حدث افتتاحه بـ"مهم"، حيث أنه سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون مجتمعة لأول مرة، وسينقل إليه عدد من التوابيت المكتشفة حديثا في عام 2020 بمنطقة آثار سقارة، وكذلك توابيت خبيئة العساسيف والتي اكتٌشفت في الأقصر عام 2019.

وتضمنت قائمة المقاصد التي رشحها الموقع أيضا كلا من (فرنسا - غانا - اليونان - جريندا (في البحر الكاريبي) - هاواى - إيطاليا - اليابان - مالديف - المكسيك - نيوزيلاندا - نيويورك - سنغافورة - أسبانيا - تايلاند - المملكة المتحدة - أوروجواى).