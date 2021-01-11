شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل عقارات مسجد المسبح بالسيدة عائشة وتنقل الأسر للأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة أعمال إزالة عقارات منطقة مسجد المسبح العشوائية بالسيدة عائشة التابعة لحى الخليفة والتى تضم 47 عقارا بها 56 أسرة ونقل سكانها لمساكن آدمية بحى الأسمرات، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات.

وأكد اللواء خالد عبد العال، أنه يتم إزالة العقارات وتسكين الأسرة بشكل فورى بمشروع الأسمرات فى وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بالخدمات اللازمة.

يذكر أن أجهزة محافظة القاهرة إزالت أمس 4 عقارات بجوار مسجد المسبح بحى الخليفة بميدان السيدة عائشة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير بديل أمن يوفر حياة كريمة لسكان تلك الأماكن.

وأشرفت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أعمال الإزالة بميدان السيدة عائشة، وذلك بحضور اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والإدارات المعنية والتنفيذية بحى الخليفة والمنطقة الجنوبية.

أكدت نائب محافظ القاهرة أن العقارات التى يتم إزالتها تمثل خطورة على قاطنيها، وتم نقل الأسر لوحدات جديدة مجهزة بالفرش والأجهزة الكهربائية، وتسكينهم على الفور بحى الأسمرات3.

ووجهت نائب المحافظ بتوفير وسائل لنقل متعلقات المواطنين والإشراف على تسكينهم بحى الأسمرات، مشيرة إلى أن ذلك يأتى استكمالا لأعمال التطوير الجارية والمستمرة بأحياء المنطقة الجنوبية، ولتوفير حياة كريمة لكل مواطن وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية مقدمة بشكل حضارى يليق بالمواطن المصرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى وبمجتمع آمن ليحيا حياة راقية بعيدا عن العشوائيات الخطرة.