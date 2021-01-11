شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مضاعفة إنتاج الأكسجين وفرق العزل تجوب المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه الشبورة كان لها تأثير على نقل الأكجسين بالسيارات، حيث كانت تتوقف لـ 8 ساعات وأحيانا 12 ساعة، وكان لدينا مشكلة في قلة السيارات، وتم زيادة الإنتاج لأكثر من 50% وفتح بعض المصانع واستخدام بعض المخزونات الموجودة في شركات التصنيع، وتم أيضا زيادة السيارات.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، أنه تم التغلب على مشاكل السيارات الخاصة بنقل الأكسجين، ولدينا بيانات كاملة عن المستشفيات وعدد الأسرة الموجودة فيها وأسرة العناية المركزة و"تنك" الأكسجين واستهلاكه، حتى أصبح لا يوجد أي مشكلة تخص الأكسجين، وتم توفير كافة الاحتياجات والوضع لليوم الثالث بلا مشكلة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن هناك اجتماعات يومية مع المستشفيات المعنية بمتابعة مرضى كورونا، ويتم دراسة كل المشاكل حتى المشاكل البسيطة والعمل على حلها، وعلينا التأكيد على الحصول على المعلومات من وزارة الصحة ومصادرها الرسمية، والقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا تشهد تسجيل إصابات مرتفعة، ونتابع تقرير العزل المنزلى، وهناك تواصل مستمر من خلال غرف العمليات.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وحالات العزل المنزلى عليها مراجعة المستشفيات بشكل فورى إذا حدث أي تطور في الحالة، وفرق متابعة العزل تجاوب المحافظات لمتابعة الحالات المصابة، والفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التحسن على كافة المستويات.