شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نتوقع توريد لقاحات كورونا نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه المتوقع توريد لقاحات فيروس كورونا نهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أنه تم التواصل لتسجيل لقاح "استرازينيكا" خلال الفترة المقبلة ومن أجل البدء في توريده، وكذلك نتواصل مع التحالف الدولى للأدوية للحصول على اللقاحات.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى، أن اللقاح الصينى يجرى حوله مباحثات مع السفير الصينى، وخلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد، متابعة "علينا التأكيد على أن هناك احتياج شديد على مستوى العالم للقاحات، وفيه أولويات لدى الدول"، ونتواصل مع شركة فايرز وطلبنا تقديم الملف للتسجيل في مصر".